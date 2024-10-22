«Каравай – very nice, чак-чак – sweet»: как Минниханов встречал глав стран БРИКС в Казани

В аэропорту Казани разместили видеоприветствия в адрес прибывающих лидеров стран БРИКС. Одно из видеоприветствий адресовано Владимиру Путину

Фото: t.me/eduvtatarstan/

«Доброе утро! Добро пожаловать в Россию!»

В международном аэропорту Казани на медиаэкранах разместили видеоприветствия в адрес прибывающих в столицу Татарстана лидеров стран БРИКС. В частности, одно из видеоприветствий адресовано Президенту России Владимиру Путину. Он прибыл в столицу Татарстана накануне вечером и сегодня был занят проведением двусторонних встреч.

Одним из первых для участия в саммите БРИКС прибыл Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. Страна официально вступила в БРИКС только 1 января 2024 года.

Абий Ахмед вышел из самолета в сопровождении первой леди, у трапа его встретили Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

«Доброе утро! Добро пожаловать в Россию!» – обратился к гостям Минниханов и вручил супруге премьер-министра букет цветов.

Традиционно иностранным гостям предложили отведать каравай с солью. А так как БРИКС в этом году проходит на татарской земле, угощали и татарским десертом – чак-чаком. Девушки в расшитых национальных костюмах предложили угощения премьер-министру, и он не отказался их попробовать.

Премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди пробовать угощения не стал, лишь приложив руки к караваю и чак-чаку Фото: © Илья Питалев / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Минниханов поздравил индийского лидера с высшей наградой Российской Федерации

А вот Премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди пробовать угощения не стал, лишь приложив руки к караваю и чак-чаку.

Он радушно приветствовал всех его встречающих поклоном «намасте». Рустам Минниханов поздравил индийского лидера с наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного, которую в июле он получил из рук Владимира Путина. Церемония, кстати, состоялась спустя пять лет после того, как глава российского государства подписал указ о награждении Моди.

«Поздравляем вас с российской наградой, мы очень рады», – обратился к нему Раис Татарстана.

Индия состоит в БРИКС с момента основания объединения. Будучи одной из крупнейших экономик мира, она активно участвует в мероприятиях группы. Ранее, отправляясь в Казань, политик заявил, что его визит «еще больше укрепит особое и привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией».

Председатель Китая Си Цзиньпин был рад прилететь в Казань. «Нихао!» – приветствовал его Минниханов Фото: rais.tatarstan.ru

Си Цзиньпинь – Рустаму Минниханову: «Я давно ожидал визита в вашу республику»

Председатель Китая Си Цзиньпин был рад прилететь в Казань. «Нихао!» – приветствовал его Минниханов.

Китайский лидер отметил, что давно ждал встречи, и поблагодарил организаторов саммита БРИКС за большую предваряющую его работу. «Я давно ожидал визита в вашу республику. Спасибо за встречу! Вы [провели] большую работу для подготовки саммита в Казани», – сказал он Минниханову.

После того как Си Цзиньпин попробовал чак-чак, он совершенно неожиданно произнес: «А у нас в Китае такое тоже есть!»

Раис Татарстана Рустам Минниханов пообщался после встречи Председателя КНР с китайскими журналистами. «Здесь собрались ведущие мировые лидеры. Мир должен быть многополярным. Сегодняшнее событие показывает, что это так», — сказал Раис Татарстана корреспондентам.

Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал журналистам о программе Президента России Владимира Путина на саммите БРИКС. На сегодня у Путина запланирован обстоятельный разговор с Председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь сообщил, что Президент России и Председатель КНР на встрече в Казани обменяются мнениями по международным и региональным проблемам.

Китай – крупнейший в мире производитель товаров и услуг и ведущий экспортер, является одним из ключевых членов БРИКС. Китайские власти неоднократно публично поддерживали расширение БРИКС.

Сегодня в Казань для участия в саммите БРИКС прибыл также Президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса Фото: rais.tatarstan.ru

Президент ЮАР: «Каравай is very nice, чак-чак – sweet»

Сегодня в Казань для участия в саммите БРИКС прибыл также Президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса.

«Хорошего вам пребывания, хорошей работы! Мы очень рады вашему приезду», – встретил его Рустам Минниханов и предложил отведать чак-чак, показав своим примером, как это правильно делать. Блюдо глава африканского государства оценил – sweet (сладко – перевод с английского), понравился ему и каравай: «That is very nice!» («Очень здорово!»).

Южно-Африканская Республика получила приглашение вступить в объединение в 2010 году от Китая. И уже в 2011 году на саммите название группы удлинилось на одну букву и стало известно в нынешнем виде – BRICS, где S означает Южно-Африканскую Республику.

ЮАР активно продвигает интересы всего Африканского континента, позиционируя себя как представитель этой территории. В прошлом году Южно-Африканская Республика председательствовала в БРИКС.

Казань на три дня стала городом, где собрались лидеры стран, на долю которых приходится 30% мирового ВВП, 45% населения мира, 28% мирового экспорта и 40% мировых инвестиций. К столице Татарстана в эти дни приковано внимание всего мира, ведь здесь будет решаться будущее объединения. Очевидно, что политические акции Казани, Татарстана и Минниханова за эти дни кратно возрастут.