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Минниханов: Гости саммита БРИКС не ожидали, что чак-чак настолько вкусный
Гостей саммита БРИКС в Казани обязательно встречают хлебом-солью и чак-чаком. Как иностранцы реагируют, попробовав национальное угощение, рассказал РЕН ТВ Раис Татарстана Рустам Минниханов.
По его словам, все гости с удовольствием пробовали угощения.
«Чак-чак очень хороший, хлеб тоже. Когда люди пробуют (чак-чак), он же вкусный, они не ожидают, что он такой вкусный. Реакция хорошая, позитивная», — сказал Минниханов.
Саммит БРИКС состоится в Казани с 22 по 24 октября. Мероприятие начнется с церемонии встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед.
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