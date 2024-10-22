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Общество 22 октября 2024 18:58

Минниханов: Гости саммита БРИКС не ожидали, что чак-чак настолько вкусный

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Минниханов: Гости саммита БРИКС не ожидали, что чак-чак настолько вкусный
Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Гостей саммита БРИКС в Казани обязательно встречают хлебом-солью и чак-чаком. Как иностранцы реагируют, попробовав национальное угощение, рассказал РЕН ТВ Раис Татарстана Рустам Минниханов.

По его словам, все гости с удовольствием пробовали угощения.

«Чак-чак очень хороший, хлеб тоже. Когда люди пробуют (чак-чак), он же вкусный, они не ожидают, что он такой вкусный. Реакция хорошая, позитивная», — сказал Минниханов.

Саммит БРИКС состоится в Казани с 22 по 24 октября. Мероприятие начнется с церемонии встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед.

#Рустам Минниханов #чак-чак #саммит БРИКС
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