Министр экологии Татарстана рассказал о работе центра «Снежный барс» на Алтае

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Работа научно-исследовательского центра сохранения биоразнообразия «Снежный барс» станет одной из центральных тем обсуждения на международной конференции по изучению и сохранению этого хищника, которая пройдет в марте в Казани. Этот центр создан по инициативе Раиса РТ при участии Минэкологии РТ на территории Алтая. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Татарстан инициировал создание научного центра по сохранению биоразнообразия с приоритетным видом для изучения - снежный барс. При сопровождении института Северцева разработана концепция, обосновывающие материалы. В 2024 году возведены научно-исследовательский корпус с лабораторией, пять жилых домов для научных сотрудников, ветеринарный блок, хозяйственный блок и вольерный комплекс», – рассказал сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на заседании с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Ученые КФУ подготовили проекты для проведения исследований и реализации программ обучения в центре на Алтае. Совместно с Кыргызстаном принята совместная научная программа восстановления снежного барса. В настоящее время в центр доставлены три крупных хищника – самцы Батыр и Жанишь и самка Умай. Проработан вопрос о доставке в центр «Снежный барс» двух барсов из Монголии.

Сохранение популяции снежного барса соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».