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Общество 6 марта 2025 13:08

В марте на конференции в Казани соберутся представители 12 стран ареалов обитания ирбиса

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В марте на конференции в Казани соберутся представители 12 стран ареалов обитания ирбиса
Фото: t.me/galimovatatarstan

Участие в международной конференции по изучению и сохранению снежного барса, которая пройдет в середине марта в Казани, уже подтвердили около 160 человек. Наиболее многочисленными станут делегации из Монголии, Китая, Таджикистана, Кыргызстана и Индии. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Среди участников – представители правительств стран, руководители природоохранных ведомств, академий наук, ученые, представитель генерального секретаря ШОС, Минприроды и МИД России, руководители субъектов Российской Федерации и бизнес-компаний, оказывающих поддержку в реализации мероприятий по сохранению биоразнообразия, общественные организации», – рассказали в пресс-службе.

снежный барс

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В частности, ожидается делегация из Казахстана. В состав делегации от Республики Алтай войдут 11 человек.

Конференция соберет представителей всех 12 стран ареалов обитания ирбиса. В таком формате международное сообщество по вопросам сохранения снежного барса в последние годы еще не собиралось, подчеркнули в пресс-службе Минэкологии РТ.

Ранее сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание оргкомитета международной конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий». Сохранение популяции снежного барса соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».

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#Экология #Минэкологии РТ #Экологическая конференция
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