Министр экологии о послании Раиса РТ: Научный подход решает многие природоохранные задачи

Научный подход и инновационные решения позволяют решать многие природоохранные задачи. Так прокомментировал решение Раиса Татарстана Рустама Минниханова, который объявил 2024 год в республике Годом научно-технологического развития, министр экологии республики Александр Шадриков.

«Сегодня в своем послании Рустам Нургалиевич объявил предстоящий год Годом научно-технологического развития и обозначил главный вектор для всей нашей республики. В области экологии – это очень важное направление», – сказал Шадриков.

Он выразил мнение, что именно научный подход и инновационные решения позволяют решать многие природоохранные задачи. Среди них министр перечислил мониторинг окружающей среды, экореабилитация водных объектов, новейшие технологии, которые используются в пилотных экологических проектах, таких как рекультивация Самосыровского полигона, иловых полей, при демонтаже Озерного нефтепровода и многое другое.

«Нам всегда был важен диалог с наукой. Только при таком симбиозе “власть – наука – бизнес – общество” мы достигнем самого эффективного результата в решении любых задач и создадим самые комфортные условия для благополучия всей нашей республики и каждого ее жителя», – подчеркнул министр.

Сегодня в ходе послания Госсовету РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил 2024 год в республике Годом научно-технологического развития. Сегодня же руководитель РТ подписал соответствующий указ.