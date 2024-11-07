Достроить Вознесенский тракт в Казани планируют на федеральные средства

Для завершения строительства второго этапа Вознесенского тракта в столице Татарстана необходимо дополнительное федеральное финансирование. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

«Финансирование мы ожидаем. В каком объеме и когда — не скажу. По открытию Вознесенского тракта два обстоятельства будут четко определять — будет это ноябрь или декабрь», — заявил представитель Миндортранса РТ.

Чукин отметил, что для завершения строительства планируется заключить концессионное соглашение.

«Концессионное предложение размещено на официальном сайте госзакупок. Если будут иные возможные участники по конкурсу, то срок реализации концессионного соглашения немного передвинется. Поэтому даты в текущем году я бы четко не называл. Второй момент — сегодня проводится работа по обоснованию необходимости финансирования. Если будет доведено дополнительное федеральное финансирование, то это тоже повлияет на сроки», — подчеркнул он.

Строительство второго этапа Вознесенского тракта протяженностью 8 километров идет от проспекта Победы до трассы М7 «Волга». Проезд по нему будет платным.

Движение по первому этапу Вознесенского тракта, от улицы Гвардейская до проспекта Победы, открыли в 2023 году. Протяженность этого участка — около 4 километров.

Как сообщал «Татар-информ», в конце октября министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов заверил, что платный отрезок Вознесенского тракта в Казани сдадут до конца 2024 года.