Минниханов осмотрел второй участок Вознесенского тракта и проехал по новой дороге

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с ходом строительства второй очереди Вознесенского тракта. Он проехал за рулем по участку от проспекта Победы до дороги М7 «Волга» в Пестречинском районе республики, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Этот участок Вознесенского тракта начали строить в марте 2022 года. Сейчас работы находятся на финальной стадии. Производится установка шумозащитных экранов, чтобы снизить шум проезжающих машин для жителей соседних поселков. Ведется благоустройство прилегающей территории.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Это будет дорога первого класса. На всем ее протяжении проезжая часть будет многополосной — по три полосы в каждую сторону, отметили в пресс-службе Раиса РТ.

В объезде приняли участие министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов, мэр Казани Ильсур Метшин, а также руководители дорожных организаций, выполняющих строительные работы.

Рустаму Минниханову доложили о выполненных работах. В частности, произведено переустройство сетей газоснабжения, связи, электричества. Обустроены надземные переходы, возведена развязка на примыкании Вознесенского тракта к дороге М7 «Волга».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана поручил в ближайшее время провести все необходимые пуско-наладочные работы и запустить движение не позднее середины декабря.

Строительство второго этапа Вознесенского тракта протяженностью 8 километров идет от проспекта Победы до трассы М7 «Волга». Проезд по нему будет платным. Движение по первому этапу Вознесенского тракта, от улицы Гвардейская до проспекта Победы, открыли в 2023 году. Протяженность этого участка составляет около 4 километров.

В конце октября глава Миндортранса РТ Фарит Ханифов заверил, что платный отрезок Вознесенского тракта в Казани сдадут до конца 2024 года. Позднее стало известно, что достроить дорогу планируют на федеральные средства.