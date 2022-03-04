Минфин США запретил обслуживать и эксплуатировать яхту и самолет Алишера Усманова

США запретили оплачивать обслуживание и эксплуатацию яхты, а также самолета российского бизнесмена Алишера Усманова. Об этом сообщает Минфин, передает РИА Новости.

«Офис по контролю за иностранными активами указал яхту и самолет в качестве заблокированной собственности, в которой у Усманова есть заинтересованность», — поясняется в сообщении, которое размещено на сайте Минфина США.

Санкции против Усманова ранее ввела Великобритания из-за специальной военной операции РФ на Украине. «Татар-информ» уже сообщал, что Белый дом ввел блокирующие санкции против Пескова и 19 бизнесменов из России, среди которых семь крупных российских предпринимателей, в том числе Алишер Усманов.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ответ западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

28 февраля российский лидер подписал указ о применении контрсанкций «в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств».