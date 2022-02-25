Минфин США исключил из антироссийских санкций поставки медикаментов и сельхозтоваров

Министерство финансов Соединенных Штатов исключило из введенных антироссийских санкций поставки сельхозтоваров, медикаментов и медицинского оборудования. Об этом сообщает ТАСС.

Так, из списка были исключен «экспорт и реэкспорт сельскохозяйственных товаров, медикаментов, медицинского оборудования, ПО для него, используемых для диагностики и лечения Covid-19». Это касается как поставок в Россию, так и из и через страну.

Кроме того, исключены из списка ограничений услуги, оказываемые в связи с пролетами над Россией и аварийными посадками на ее территории американских самолетов. В документе отмечается, что речь о ситуациях, когда нужна медицинская помощь и связанные с этим услуг, включая эвакуацию пострадавших.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, в котором сообщил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что мероприятия являются самозащитой и направлены на демилитаризацию Украины. Российский лидер отметил, что накануне руководители ДНР и ЛНР обратились за помощью в отражении агрессии Киева.