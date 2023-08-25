Минтруд Татарстана озвучил отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

По уровню оплаты труда Татарстан занимает лидирующее место среди регионов Приволжского федерального округа. На пресс-конференции в «Татар-информе» министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова заявила, что ведомство беспокоит отраслевая дифференциация — есть наиболее высокооплачиваемые отрасли, есть низкооплачиваемые.

«Есть наиболее высокооплачиваемые отрасли, такие как добыча полезных ископаемых, информатизация связи, финансовая, страховая деятельность. И в то же время есть отрасли с достаточно низкой оплатой труда. Прежде всего, это лесное хозяйство, сфера где-то даже гостиничного хозяйства, ресторанный бизнес и туризм», — сообщила Зарипова.

Среднемесячная заработная плата за январь—май 2023 года составила 58,3 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим периодом прошлого года рост составил 16,5%.

Отраслями-лидерами по уровню заработной платы стали добыча полезных ископаемых (93,8 тыс. рублей); информация и связь (89,8 тыс. рублей), финансовая и страховая деятельность (83,5 тыс. рублей).

Зарипова напомнила, что минимальная зарплата в организациях внебюджетного сектора экономики Татарстана с 1 января 2023 года установлена в размере 19 565 рублей в месяц. Для бюджетных организаций действует минимальный размер оплаты труда (МРОТ в РФ) — 16 242 рублей. А с 1 января 2024 года МРОТ в России составит 19 242 рублей.