Татарстан занял 7-е место среди регионов РФ по объемам доходов консолидированного бюджета

Республика Татарстан занимает седьмое место среди субъектов Российской Федерации по объему налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета по итогам 7 месяцев 2023 года. Об этом стало известно на пресс-конференции в «Татар-информе».

«За 7 месяцев текущего года в доходную часть консолидированного бюджета поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 262,5 млрд рублей, в том числе в бюджет Татарстана — 225 млрд рублей, в местные бюджеты — 37,5 млрд рублей», — сообщила замминистра финансов республики Алла Анфимова.

Список регионов возглавила Москва, затем идут Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область, ХМАО и Татарстан.

Фото: скриншот презентации

Докладчица отметила, что по объему мобилизованных налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета за 7 месяцев Татарстан занимает 7-е место среди всех субъектов РФ, а также первое место в Приволжском федеральном округе (ПФО).

Выполнение планового назначения по консолидированному бюджету в РТ составило 72%, по бюджету республики — 74,1%, по местным бюджетам — 61,3%.

«За 7 месяцев 2023 года мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в объеме 645,6 млрд рублей, из которых 383,1 млрд рублей поступило в федеральный бюджет, 262 млрд рублей зачислено в консолидированный бюджет республики», — доложила Анфимова.

Фото: скриншот презентации

По словам спикера, налог на прибыль поступил в бюджет Республики Татарстан в сумме 103,1 млрд рублей.

«При плановом назначении в 118,1 млрд рублей исполнение по налогу составила 87,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение налога составила 3,2 млрд, или 3%», — отметила замминистра.

Значимым источником доходной части консолидированного бюджета Республики Татарстан является налог на доходы физических лиц. Выполнение годового назначения составило 59,1%, в том числе в бюджет республики мобилизовано 47,2 млрд рублей, в местные бюджеты — 21,8 млрд рублей.

«Налог на доходы физических лиц поступил в консолидированный бюджет республики в сумме 69 млрд рублей, что на 19,8% превысило показатели 2022 года. Основной причиной роста налога является индексация заработных плат», — пояснила Алла Анфимова.