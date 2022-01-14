Минфин отметил, что Россия в 2022 году сможет решить проблемы с инфляцией

В этом году России удастся решить проблемы с ростом уровня инфляции, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Те проблемы, а проблемы в первую очередь инфляционного характера мы видим сейчас, считаем, что в этом году мы их сможем решать, и к концу года мы ожидаем уже положительных результатов», — приводит РИА Новости слова главы Минфина на Гайдаровском форуме.

В 2021 году инфляция в России, по оценке Росстата, составила 8,39%. Таким образом, в стране наблюдается максимальный с 2015 года рост цен на товары и услуги.

В прошлом году Президент РФ Владимир Путин указывал на необходимость в 2022 году вернуться к целевому показателю роста цен (4%). По мнению главы государства, именно этот вопрос в экономике России является ключевым.

В связи с этим он предложил Кабмину проиндексировать пенсионные выплаты выше текущего уровня инфляции, так как этот вопрос касается миллионов граждан.