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Экономика
7 декабря 2021  17:23

Путин: В 2022 году инфляцию нужно вернуть к целевому уровню в 4%

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На сегодня Главной проблемой экономики России и ее жителей является рост инфляции. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил Президент РФ Владимир Путин. 

«Главной проблемой сегодня и для экономики, и для граждан является рост инфляции. На конец ноября она составила 8,4%», — сказал глава государства. 

Он подчеркнул, что в будущем году нужно вернуть инфляцию к целевому уровню в 4%, передает РИА Новости.

По словам Президента, при борьбе с инфляцией надо делать акцент на увеличение предложения товаров (в первую очередь продовольствия) и услуг.

#Владимир Путин #инфляция в России
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