Путин: В 2022 году инфляцию нужно вернуть к целевому уровню в 4%

На сегодня Главной проблемой экономики России и ее жителей является рост инфляции. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Главной проблемой сегодня и для экономики, и для граждан является рост инфляции. На конец ноября она составила 8,4%», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в будущем году нужно вернуть инфляцию к целевому уровню в 4%, передает РИА Новости.

По словам Президента, при борьбе с инфляцией надо делать акцент на увеличение предложения товаров (в первую очередь продовольствия) и услуг.