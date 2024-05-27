С 2025 года могут вырасти ставки НДФЛ и налога на прибыль

С 2025 года могут увеличиться размер ставок НДФЛ и налога на прибыль. Изменения законодательства будут внесены в налоговый и бюджетный кодексы. Эти изменения затронут как юридических, так и физлиц, сообщил председатель комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин на заседании комитета.

«Конкретные цифры не были названы, но мы знаем, что это будет с повышением ставки НДФЛ и с налогом на прибыль, ставка которого будет увеличена для предприятий, которые не вкладывают прибыль в инвестиции», – сказал Якунин.

По его словам, все эти изменения начнут действовать с 1 января 2025 года.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что изменения в НДФЛ предусматривают вычеты для семей с детьми. По его словам, им предложат вычет по НДФЛ, а часть уплаченных налогов они смогут вернуть по итогам календарного года. Возврат можно будет оформить через механизмы оказания соцподдержки из средств госбюджета. Такой «кэшбэк» сможет стимулировать граждан зарабатывать легально, потому что только так люди смогут вернуть больше налога, объяснил он.