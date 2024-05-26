Госдума предложила минимальный уровень доходов для прогрессивной шкалы НДФЛ

В Госдуме предложили установить минимальную планку для введения прогрессивной школы НДФЛ. Ее могут начать применять к доходам не менее чем в две среднемесячных номинальных зарплаты по России. Об этом сообщается в рекомендациях комитета ГД по бюджету и налогам по итогам парламентских слушаний.

По мнению депутатов, такое разграничение позволит освободить большинство россиян от повышения налоговой нагрузки и обеспечить плавный переход между уровнями в зависимости от повышения доходов.

«Поэтому, проанализировав все предложенные варианты, рекомендуется нижний порог шкалы установить исходя из дохода не менее чем двукратный размер среднемесячной номинальной заработной платы по Российской Федерации», — указано в тексте, появившемся на сайте нижней палаты парламента.

Исходя из информации Росстата, средняя номинальная зарплата россиянина по итогам прошлого года составляла 74 854 рубля. Таким образом, пороговым для применения минимальной ставки НДФЛ в тот период являлся бы доход в 149,7 тыс. рублей.

Как ранее сообщил депутат Госдумы Максим Топилин, увеличение прогрессии НДФЛ ощутят не более 10% населения России.