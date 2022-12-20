Минэнерго анонсировало ответ России на введение потолка цен на газ в ЕС

Россия ответит на введение потолка цен на газ после изучения и оценки ситуации. Однако ожидается, что решение будет аналогично ответу на лимит цен на нефть, отметил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

«Посмотрим все условия, которые связаны с принятием такого решения и примем (свое) решение. Потому что нужно просчитать все условия, как по нефти. Думаю, что будет какое-то решение, как и по нефти», — цитирует его «Интерфакс».

Напомним, что накануне страны — члены ЕС договорились ввести потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт/час. Как ранее сообщал «Татар-информ», при предварительном голосовании девять стран, в том числе ФРГ и Венгрия, не поддержали принятие лимита. Однако противостоять квалифицированному большинству им не удалось.

Потолок цен не российскую нефть действует с 5 декабря. Как отметил Президент РФ Владимир Путин, Россия не станет продавать свое сырье в те страны, которые поддержали введение ценовых лимитов.