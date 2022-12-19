Девять стран ЕС высказались против введения лимита цен на газ

Девять стран Евросоюза не поддержали введение лимита цен на газ. Отрицательный ответ в пробном голосовании дали в том числе Германия и Венгрия, передает РИА Новости со ссылкой на венгерского Премьер-министра Петера Сийярто.

Он объяснил, что восемь стран, голосовавших против, являются малонаселенными, поэтому их мнение не смогло противостоять квалифицированному большинству. Единственной крупной страной была ФРГ.

«К сожалению, сегодня на утреннем заседании после дискуссий чешский председатель выдвинул новое предложение и было пробное голосование. В ходе этого пробного голосования девять стран включая нас были против потолка цен, но так как необходимо квалифицированное большинство, это квалифицированное большинство, несмотря на то, что девять стран были против, набралось», — заметил Премьер-министр Венгрии.

Ранее стало известно, что государства — члены ЕС обсуждают снижение лимита цен с 275 евро за МВт•ч до 188 евро за МВт•ч.