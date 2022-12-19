Reuters: Страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ

Страны Евросоюза согласовали лимит цен на газ. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на чешское председательство в Совете союза, передает ТАСС.

Источник рассказал, что потолок будет введен с 15 февраля в случае достижения ценовой отметки в 180 евро за МВт·ч.

Агентство писало, что члены ЕС обсудят снижение предлагаемого лимита цен на природный газ почти на треть — с 275 до 188 евро за МВт·ч.

Ранее венгерский Премьер-министр Петер Сийярто рассказал, что девять стран не поддержали инициативу.