Минэкономики Татарстана подвело итоги реализации нацпроектов за 9 месяцев 2023 года

Министерство экономики Татарстана проинформировало об итогах реализации национальных проектов в республике за девять месяцев 2023 года. Так, в Татарстане ведется строительство и ремонт 579 социально значимых объектов капитального строительства и дорожного хозяйства, осуществляется закупка оборудования и улучшение материально-технической базы учреждений и организаций республики. Также для татарстанцев в рамках национальных проектов предусмотрены различные меры поддержки, получение социальных выплат и проведение обучений.

Минэкономики приводит выполнение работ в разрезе ряда нацпроектов. Напомним, что в 2023 году Республика Татарстан участвует в реализации 50 региональных составляющих 13 национальных проектов.

По национальному проекту «Образование» завершено строительство восьми новых школ на 9329 мест в Казани, Набережных Челнах, Тукаевском и Арском районах. Открыто 66 центров «Точка роста» в сельских школах республики и детский технопарк «Кванториум» в Зеленодольском районе, пять «Доброшкол» для создания комфортных условий обучения детей с ОВЗ в Азнакаевском, Бугульминском, Заинском, Зеленодольском и Спасском районах.

Кроме того, по нацпроекту проведен капитальный ремонт двух спортивных залов в Дрожжановском и Тюлячинском районах, молодежного центра «Мегаполис» в Альметьевске.

Благодаря реализации нацпроекта «Демография» завершено строительство детского сада на 220 мест в Ново-Савиновском районе Казани, закуплено спортивное оборудование, инвентарь и экипировка для 23 спортивных школ Казани, Набережных Челнов, Верхнеуслонского и Мамадышского районов РТ.

Много работ выполнено в рамках национального проекта «Здравоохранение». Капитально отремонтированы 21 поликлиника и больницы, 96 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), построено две поликлиники (в поселке Осиново Зеленодольского района и в казанских Дербышках) и 27 ФАПов. Кроме того, закуплено 183 единицы медицинского оборудования для шести региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений Казани, Набережных Челнов, Елабуги и Зеленодольска. Поставлены и введены в эксплуатацию 1394 единицы медицинского оборудования в 63 медицинские организации Татарстана.

По национальному проекту «Жилье и городская среда» в республике завершено строительство сети водоснабжения в деревне Белоус и в селе Биклянь Тукаевского района, наружных инженерных и дорожных сетей в Буинске.

В Набережных Челнах завершено строительство объездной дороги под мостом через реку Мелекеска, соединяющей проспекты М.Джалиля и Набережночелнинский. Закончены работы на проезде вдоль жилого комплекса по ул. Бухарская в Казани.

Завершается строительство системы водоснабжения с водозаборным узлом в Нурлатском районе республики.

Работы по благоустройству 14 общественных пространств завершены в Казани, Агрызском, Алькеевском, Альметьевском, Аксубаевском, Актанышском, Бавлинском, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Кайбицком, Лениногорском, Муслюмовском, Сармановском, Черемшанском районах республики.

По национальному проекту «Культура» отремонтированы четыре сельских дома культуры в Кукморском, Рыбно-Слободском и Высокогорском районах, завершено строительство трех сельских клубов в Апастовском и Кайбицком районах, реконструирован Буинский дом культуры, в котором расположится драматический театр. Кроме того, закончен капремонт музея в Арске и детской музыкальной школы в Нижнекамске по Школьному бульвару.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» капитально отремонтирован 131 объект дорожного хозяйства, на 56 объектах работы планируется завершить до конца текущего года.

Благодаря национальному проекту «Экология» завершаются работы по расчистке русла реки Берсут в селе Камский Леспромхоз Мамадышского района.

Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.