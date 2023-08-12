Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Челнах запущено движение по развороту под мостом на Мелекеске
Сегодня в Набережных Челнах открылось движение по развороту под мостом у реки Мелекески. Участие в церемонии принял мэр Наиль Магдеев, сообщается в телеграм-канале администрации города.
Дорога ведет на Сармановский тракт. По ней начнет курсировать маршрут №26 — несколько автобусов вместе с «КАМАЗами» торжественно открыли движение по новому участку.
«Стало хорошей традицией в завершении строительного сезона открывать торжественно со словами благодарностей важные и нужные объекты для нашего города», — подчеркнул Магдеев.
Он отметил, что строительство финансировалось по федеральной программе, принятой по поручению Президента России Владимира Путина.
Также на церемонии мэр Челнов поблагодарил строителей и вручил награды отличившимся.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что строительство дороги находится в высокой степени готовности. Протяженность участка составляет 700 метров.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»