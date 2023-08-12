В Челнах запущено движение по развороту под мостом на Мелекеске

Фото: администрация Набережных Челнов

Сегодня в Набережных Челнах открылось движение по развороту под мостом у реки Мелекески. Участие в церемонии принял мэр Наиль Магдеев, сообщается в телеграм-канале администрации города.

Дорога ведет на Сармановский тракт. По ней начнет курсировать маршрут №26 — несколько автобусов вместе с «КАМАЗами» торжественно открыли движение по новому участку.

«Стало хорошей традицией в завершении строительного сезона открывать торжественно со словами благодарностей важные и нужные объекты для нашего города», — подчеркнул Магдеев.

Он отметил, что строительство финансировалось по федеральной программе, принятой по поручению Президента России Владимира Путина.

Также на церемонии мэр Челнов поблагодарил строителей и вручил награды отличившимся.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что строительство дороги находится в высокой степени готовности. Протяженность участка составляет 700 метров.