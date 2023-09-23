В 66 школах Татарстана с начала учебного года открылись центры «Точка роста»

Фото: пресс-служба Минобрнауки РТ

С начала учебного года в 66 школах Татарстана, расположенных в сельской местности и малых городах, открылись центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

Центры создаются в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Одним из ключевых показателей проекта является обеспечение возможности получать детям качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка. Благодаря данному проекту сегодня даже в небольших школах появляется современное оборудование, что позволяет по-новому подойти к обучению детей, отмечают в Минэкономики РТ.

Образовательные пространства центров оснащены современными средствами обучения и воспитания по предметам «Физика», «Химия» «Биология». Кроме того, в «Точках роста» есть необходимое оборудование для реализации программ дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей.

Центры «Точка роста» предоставляют школьникам и педагогам новые возможности для организации проектной деятельности, внеклассных мероприятий, конкурсов, проведения на занятиях опытов и экспериментов с применением современного лабораторного и робототехнического оборудования.

По данным Минобразования РТ, в 2019-2023 годах в Татарстане создано 436 центров «Точка роста». В числе 139 центров образования цифрового и гуманитарного профилей и 297 центров образования естественно-научной и технологической направленностей.

В Татарстане благодаря национальному проекту «Образование» создаются центры дополнительного образования: детские технопарки «Кванториумы», «Дома научной коллаборации» и «IT-кубы», где школьникам предоставляется возможность бесплатно заниматься и развивать свои таланты. В настоящее время технопарки «Кванториум» открыты в Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске. Кроме того, технопарки на базе школ открылись в Казани, Зеленодольске и Бугульме.

«В Татарстане уделяется большое внимание предоставлению возможности детям получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка, что является одним из ключевых показателей национального проекта «Образование», – подчеркнула замминистра экономики РТ Гузель Насибуллина.

Информация обо всех центрах дополнительного образования представлена на сервисе https://р16.навигатор.дети/. Здесь же можно записать ребенка в кружок.

Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.