Глава Мамадыша показал, как идет очистка русла реки Берсут — видео

Глава Мамадышского района Анатолий Иванов показал на своей странице «ВКонтакте», как идет расчистка русла реки Берсут у села Камский Леспромхоз. Русло реки Берсут в Татарстане расчищают по национальному проекту «Экология» в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе района, в этом году на работы из федерального бюджета было выделено 60 млн рублей.

Напомним, к расчистке русла приступили в прошлом году. На сегодняшний день работы выполнены на 70%, расчищено более 5,1 км русла реки из 7 км планируемых. Со дна реки достали более 35 тыс. кубических метров отложений при помощи земснаряда. В этом году работы планируется завершить.

Река Берсут, правый приток Камы, является памятником природы регионального значения. Вода течет по лесным и экологически чистым районам региона. Длина реки составляет около 54 километров. Устье Берсута соединяется с Камой и образует живописный залив. А Берсутский лесной массив, по которому протекает река, является крупнейшим лесом региона.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за 2022 год Татарстан на реализацию национального проекта «Экология» направил 6,8 млрд рублей. В 2023-м в регионе продолжается реконструкция биологических очистных сооружений Казани. Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.