Минцифры РФ пока не планирует отключать аккаунты Gmail от «Госуслуг»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ на данный момент не собирается отключать от портала госуслуг аккаунты россиян, привязанные к почтовому ящику на @gmail.com. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев, передает РИА «Новости».

«Пока не планируем», — лаконично сказал министр, отвечая на вопрос о потенциальном отключении привязанных к почте Gmail аккаунта от портала.

В конце октября федеральный портал госуслуг начал просить пользователей сменить привязанный к аккаунту почтовый ящик @gmail.com на любой другой. Позднее член Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин призвал россиян отключить все важные аккаунты от сервисов Google и перевести их на российские аналоги.

«Нужно четко понимать, что продолжать сегодня пользоваться продуктами зарубежных вендоров в любом формате — это серьезные риски», — заявил тогда парламентарий.

Еще до этого, в сентябре, появилась информация, что Google перестал подтверждать подлинность аккаунтов с помощью российских номеров.