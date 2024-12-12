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Минцифры РФ пока не планирует отключать аккаунты Gmail от «Госуслуг»
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ на данный момент не собирается отключать от портала госуслуг аккаунты россиян, привязанные к почтовому ящику на @gmail.com. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев, передает РИА «Новости».
«Пока не планируем», — лаконично сказал министр, отвечая на вопрос о потенциальном отключении привязанных к почте Gmail аккаунта от портала.
В конце октября федеральный портал госуслуг начал просить пользователей сменить привязанный к аккаунту почтовый ящик @gmail.com на любой другой. Позднее член Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин призвал россиян отключить все важные аккаунты от сервисов Google и перевести их на российские аналоги.
«Нужно четко понимать, что продолжать сегодня пользоваться продуктами зарубежных вендоров в любом формате — это серьезные риски», — заявил тогда парламентарий.
Еще до этого, в сентябре, появилась информация, что Google перестал подтверждать подлинность аккаунтов с помощью российских номеров.
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