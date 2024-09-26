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Общество 26 сентября 2024 15:15

Минцифры подтвердили, что Google ограничил россиянам создание новых аккаунтов

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Google ограничил создание новых аккаунтов для граждан России. Операторы связи тоже сейчас фиксируют большое сокращение числа СМС, отправляемых компанией российским пользователям, подтвердили в Минцифры.

При этом СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но не факт, что такая возможность будет у россиян в дальнейшем, приводит текст сообщения ведомства РИА «Новости».

В министерстве советуют россиянам, пользующимся сервисами Google, сделать резервные копии своих данных и начать использовать альтернативные способы двухфакторной аутентификации в системах. Также россияне могут перейти на российские платформы.

Ранее ряд пользователей Google жаловались, что у них не получается зарегистрировать свой аккаунт через российский номер телефона. Причем у некоторых россиян все работало нормально.

По словам граждан, когда они пытались подтвердить свой номер, сервис выдавал сообщение: «Что-то пошло не так. Попробуйте позже». Код верификации тоже не приходил.

#google #ограничения #Россия
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