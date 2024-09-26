Минцифры подтвердили, что Google ограничил россиянам создание новых аккаунтов

Google ограничил создание новых аккаунтов для граждан России. Операторы связи тоже сейчас фиксируют большое сокращение числа СМС, отправляемых компанией российским пользователям, подтвердили в Минцифры.

При этом СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но не факт, что такая возможность будет у россиян в дальнейшем, приводит текст сообщения ведомства РИА «Новости».

В министерстве советуют россиянам, пользующимся сервисами Google, сделать резервные копии своих данных и начать использовать альтернативные способы двухфакторной аутентификации в системах. Также россияне могут перейти на российские платформы.

Ранее ряд пользователей Google жаловались, что у них не получается зарегистрировать свой аккаунт через российский номер телефона. Причем у некоторых россиян все работало нормально.

По словам граждан, когда они пытались подтвердить свой номер, сервис выдавал сообщение: «Что-то пошло не так. Попробуйте позже». Код верификации тоже не приходил.