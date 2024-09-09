Google перестал подтверждать подлинность аккаунтов с помощью российских номеров

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Подтвердить подлинность нового аккаунта в Google с помощью российского мобильного номера сейчас невозможно. На это обращают внимание пользователи сети и подтверждает ТАСС.

Система позволяет выбрать имя, пол и дату рождения, придумать название почты и пароль к ней. Однако подтвердить мобильный номер РФ для создания новой учетной записи не удается — появляется сообщение, что «этот номер нельзя использовать для подтверждения».

Обойти это новое ограничение с помощью VPN-сервисов не удается, констатирует при этом агентство.

Вместе с тем Google сохраняет возможность выбрать телефонный код +7 — в отличие от ряда ушедших из России сервисов. Последние таким образом сделали невозможным даже попытку подтвердить аккаунт по российскому номеру.

Проблемы с подтверждением аккаунтов с российских номеров могут быть вызваны санкциями Соединенных Штатов, которые вступят в силу 12 сентября. Ограничения, о которых было объявлено 12 июня, запрещают предоставлять любому лицу в РФ услуги по консультированию в сфере IT и проектированию IT-систем и инфраструктур, а также услуги IT-поддержки и облачные услуги, связанные с программным обеспечением для управления предприятием, проектированием и производством.