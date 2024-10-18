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Россиянам назвали альтернативную ОС в случае блокировки Google для Android
В России пользователи смартфонов с операционной системой Android могут остаться без некоторых сервисов Google. Это произойдет, если в результате решат заблокировать доступ, заявил директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров, чьи слова приводит газета «Известия».
Как сказал эксперт, доступ могут отключить, например, к Gmail.
Однако на данный момент у России есть свои ОС, не связанные с экосистемой Google и не передающие туда информацию. Среди таких – Fplus, которое производит комплексные устройства и планшеты, компьютеры, смартфоны, функционирующие на российской «операционке» и разработанные на 100% на российских мощностях.
Спикер считает, что такие комплексные решения могут начать внедрять совсем скоро.
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