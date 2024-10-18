Россиянам назвали альтернативную ОС в случае блокировки Google для Android

В России пользователи смартфонов с операционной системой Android могут остаться без некоторых сервисов Google. Это произойдет, если в результате решат заблокировать доступ, заявил директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров, чьи слова приводит газета «Известия».

Как сказал эксперт, доступ могут отключить, например, к Gmail.

Однако на данный момент у России есть свои ОС, не связанные с экосистемой Google и не передающие туда информацию. Среди таких – Fplus, которое производит комплексные устройства и планшеты, компьютеры, смартфоны, функционирующие на российской «операционке» и разработанные на 100% на российских мощностях.

Спикер считает, что такие комплексные решения могут начать внедрять совсем скоро.