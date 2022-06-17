Минцифры подтвердило заморозку проекта выдачи электронных паспортов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ действительно заморозило реализацию проекта по выдаче электронных паспортов, но надеется вернуться к нему позднее. Об этом рассказал руководитель ведомства Максут Шадаев в кулуарах XXV Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости.

«Мы пока отложили этот вопрос (выдачи электронных паспортов — прим. Т-и) в связи с тем, что сейчас есть более серьезные насущные проблемы», — отметил Шадаев.

При этом министр добавил, что реализация проекта может возобновиться после решения всех проблем.

Ранее журнал Forbes рассказал, что Минцифры РФ заморозило реализацию проекта по выдаче цифровых паспортов на неопределенный срок из-за специальной военной операции на Украине. Среди причин упоминались, в частности, стоимость таких паспортов и дефицит материалов для производства пластиковых карт.

Выдавать электронные паспорта жителям России планировалось с начала 2023 года. Пилотными регионами должны были стать Москва, Московская область и Республика Татарстан, о чем сообщал «Татар-информ».