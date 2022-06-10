СМИ: Минцифры РФ заморозило реализацию проекта электронного паспорта

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ заморозило реализацию проекта по выдаче электронных паспортов на неопределенный срок из-за специальной военной операции на Украине. Об этом со ссылкой на источники пишет российский журнал Forbes.

О заморозке проекта изданию рассказали источник в Минцифры и сотрудник, участвовавший в разработке идеи. Эту информацию подтвердили еще два собеседника журнала, близкие к Правительству РФ и мэрии Москвы. По их словам, для кабинета этот проект сейчас «не в приоритете» и в нынешних условиях «всем немного не до того».

Источник, знакомый с деталями проекта, пояснил, что от воплощения инициативы в жизнь решили отказаться «по финансовым причинам». Электронный паспорт обходился бы в 1000 рублей, тогда как бумажный стоит всего 300.

«Это вызвало бы большой резонанс в обществе <…>. После начала спецоперации стало понятно, что платить за этот паспорт почти никто не будет из-за кризиса», — констатировал он.

Еще одной причиной отказа от реализации идеи в данный момент стал дефицит материалов для цифровых паспортов, так как для производства пластиковых карт сейчас не хватает пластика и чипов. «В России не хватает чипов даже для выпуска банковских карт», — добавил собеседник издания, знакомый с деталями проекта.

Выдавать электронные паспорта жителям России планировалось с начала 2023 года. Пилотными регионами должны были стать Москва, Московская область и Республика Татарстан, о чем сообщал «Татар-информ».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России.