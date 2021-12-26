news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
26 декабря 2021  11:53

В январе 2023 года МВД России планирует начать выдавать электронные паспорта

news_top_970_100

Электронные паспорта начнут выдавать россиянам с начала 2023 года, об этом заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, сообщает РИА Новости. 

«С юридической точки зрения паспорт с электронным носителем информации будет иметь такой же статус, как и действующий бумажный», — пояснила Казакова.

По ее словам, на первоначальном этапе планируется выпустить не менее 100 тысяч электронных паспортов, однако точное количество будет зависеть от желания граждан.

В ведомстве пояснили, что электронный документ будет содержать отпечатки пальцев двух рук, а также электронную подпись по желанию владельца. Кроме того, к нему привяжут мобильное приложение с QR-кодом, которым в определенных случаях, установленных правительством, россияне смогут воспользоваться вместо основного документа.

#электронные паспорта
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное