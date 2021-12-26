В январе 2023 года МВД России планирует начать выдавать электронные паспорта

Электронные паспорта начнут выдавать россиянам с начала 2023 года, об этом заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, сообщает РИА Новости.

«С юридической точки зрения паспорт с электронным носителем информации будет иметь такой же статус, как и действующий бумажный», — пояснила Казакова.

По ее словам, на первоначальном этапе планируется выпустить не менее 100 тысяч электронных паспортов, однако точное количество будет зависеть от желания граждан.

В ведомстве пояснили, что электронный документ будет содержать отпечатки пальцев двух рук, а также электронную подпись по желанию владельца. Кроме того, к нему привяжут мобильное приложение с QR-кодом, которым в определенных случаях, установленных правительством, россияне смогут воспользоваться вместо основного документа.