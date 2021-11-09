QR-код вместо паспорта: зачем Россия вводит электронные паспорта и при чем тут Татарстан?

К концу 2022 года в трех регионах России будут введены электронные паспорта – в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом. Поскольку Татарстан традиционно является пилотной площадкой для обкатки различных нововведений, процесс внедрения документа нового формата начнется в том числе с нашей республики.

О том, зачем россиянам электронные паспорта и какие риски связаны с их появлением, в интервью «Снегу» рассказал интернет-омбудсмен при президенте РФ Дмитрий Мариничев.

Дмитрий Мариничев: «Рано или поздно мы придем к тому, что паспортов вообще не будет, поскольку это в принципе не особенно нужная для людей штука» Фото: ac.gov.ru

Новая реальность или промежуточная ступень

– Почему мы решили отказаться от обычного паспорта?

– По своей сути обыкновенный паспорт – это не более чем привычка. Просто ранее в оффлайновом мире невозможно было сделать иначе: единственный путь верификации гражданина для государства – это выдача документа, который сложно подделать.

Рано или поздно мы придем к тому, что паспортов вообще не будет, поскольку это в принципе не особенно нужная для людей штука. В то же время, будет активно развиваться внешняя идентификация/верификация (например, в московском метро уже сейчас можно оплачивать проезд по лицу). Человек сам по себе является паспортом, у него все уникальное: лицо, рост, походка, радужка, отпечатки пальцев. Верификаторов очень много и изменить их невозможно.

«Обыкновенный паспорт – это не более, чем привычка» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

– В таком случае надолго ли с нами электронные паспорта?

– Цифровой паспорт, на который мы переходим [в следующем году], – это некая промежуточная ступень между абсолютно онлайновым и абсолютно оффлайновым документом. Эта модель «прокатается», но, на мой взгляд, не задержится с нами надолго, поскольку она априори ущербна с точки зрения развития технологий.

Да, она на порядок лучше, чем оффлайновый паспорт, но это совсем не то, что должно присутствовать в современном мире. Просто люди – существа инертные, не успевают быстро меняться, а это значит, что нам необходимы вот такие переходные модели. В целом же бояться цифрового паспорта не стоит.

Безграничные возможности или «цифровой концлагерь»

– Если электронный паспорт - это просто промежуточная ступень, то что будет дальше? Биометрия?

– Жизненный цикл человека - от момента рождения до момента смерти – обязателен для ведения государством. А когда у вас есть цифровое досье на человека или его цифровой двойник (туда войдут покупки квартир, машин, взаимодействие с бизнесами, другими людьми, работа и многое другое), то никакие паспорта в их классическом виде уже не будут нужны.

«Видеокамеры распознают лица, ваши точки контакта в магазинах или общественном транспорте считываются…» Фото: © ИА «Татар-информ»

Но тут возникает другой, более сложный вопрос – о приватности и охране частной жизни. В описанной выше ситуации вы частично или может быть тотально будете этого лишены. Видеокамеры распознают лица, ваши точки контакта в магазинах или общественном транспорте считываются… Это изменит само общество и к этому надо привыкнуть.

– Правильно ли я понимаю, что нам придется привыкнуть к жизни в «цифровом концлагере»?

– Вполне возможно. Но вероятно мы не будем знать о том, что это он и есть. И мы сможем только догадываться о так называемых «цифровых жрецах», и вот здесь встает еще один важный вопрос: каждый или не каждый сможет попасть в когорту людей, которые будут допущены к администрированию или созиданию этой системы. Обеспечение прозрачности всех процессов – это задача №1. Если эта задача будет решена, то перед нами откроются безграничные возможности нового цифрового мира. В противном случае мы действительно получим «цифровой концлагерь».

Лина Саримова, «СНЕГ»