Минцифры допустило ограничение проверки QR-кодов приложением портала госуслуг

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ рассматривает возможность ограничить проверку QR-кодов официальным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус». Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев, передает ТАСС.

Министр объяснил журналистам, что такая мера может понадобиться из-за появления большого числа фишинговых сайтов, которые генерируют фейковые QR-коды. Он выступил в Координационном центре Правительства России на мероприятии, посвященном старту заявочной кампании по выбору города — организатора «Игр будущего 2023».

«Скорее всего, с учетом того, что у нас сейчас появилось большое количество фишинговых сайтов, которые генерят фейковые QR-коды, мы сейчас рассматриваем возможность ограничения чтения QR-кодов только нашим приложением», — подчеркнул Шадаев. И добавил: «Как раньше не будет, когда вы с камеры просто смотрели».

В России продолжается активная прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин неоднократно напоминал о важности вакцинации и отмечал высокую эффективность и безопасность отечественных препаратов от коронавируса. Правительство страны внесло в Государственную Думу законопроекты о введении подтверждающих вакцинацию QR-кодов в транспорте, магазинах и кафе. Нижняя палата парламента планирует рассмотреть их в декабре.