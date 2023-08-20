Милорад Додик рассказал, что хотел бы посетить Казань во время визита в Россию

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что с удовольствием посетил бы Казань при следующем визите в Россию. Об этом он сказал во время встречи с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в Будапеште.

Как отметила пресс-служба руководителя РТ, Додик поделился, что новый визит в Россию уже находится на стадии подготовки. Также собеседник Минниханова выразил глубокое уважение Президенту России Владимиру Путину.

Напомним, что накануне вечером Раис Татарстана прибыл в Будапешт для участия в торжествах, приуроченных к Дню образования венгерского государства. Он также провел встречу с венгерским Премьер-министром Виктором Орбаном.

Как сообщают СМИ, в Венгрию отправился эмир Катара шейх Тамим бен Хамад ат-Тани, ожидается и прибытие Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По данным немецкой газеты Bild, в Будапеште могут состояться переговоры о новой зерновой сделке с участием турецкого и катарского лидеров, а также Раиса Татарстана Рустама Минниханова как представителя российской стороны.