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Рустам Минниханов в Будапеште встретился с Виктором Орбаном
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Он поблагодарил премьера за теплый прием и отметил, что сотрудничество двух сторон имеет давнюю историю.
«Сотрудничество между Татарстаном и Венгрией развивается в рамках российско-венгерских отношений. Несмотря на ситуацию в мире, наши отношения всё равно являются устойчивыми и дружественными», — сказал Минниханов.
По итогам 2022 года товарооборот Татарстана и Венгрии вырос более чем в два раза и составил порядка 1 млрд долларов, передает пресс-служба Раиса РТ.
«Наши дорогие друзья из Татарстана, благодарим, что вы к нам приехали. Для нас это большая честь. У нас завтра будет национальный праздник и мы любим его праздновать со своими друзьями», — сказал на встрече Виктор Орбан.
Он также вспомнил, как посещал Татарстан 8 лет назад — в августе 2015 года.
«Мы никогда не забудем, с каким гостеприимством нас принимали в Казани», — отметил Премьер-министр Венгрии.
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