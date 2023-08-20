Эмир Катара вылетел в Венгрию, он может там встретиться с Миннихановым

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад ат-Тани

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Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад ат-Тани вылетел в Венгрию, где у него запланирована встреча с Премьер-министром этой страны Виктором Орбаном. Об этом сообщает ТАСС.

«<...> шейх Тамим бен Хамад ат-Тани сегодня утром покинул родину, направляясь <...> в Венгрию с официальным визитом», — сказано в заявлении канцелярии главы ближневосточного государства.

Накануне канцелярия рассказала, что Тамим бен Хамад Аль Тани совершит визит в Венгрию, в ходе которого должны состояться встречи с Президентом Каталин Новак и Премьер-министром Орбаном.

Кроме того, посетить Венгрию должен Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По данным немецкой газеты Bild, в Будапеште могут состояться переговоры о новой зерновой сделке с участием турецкого и катарского лидеров, а также Раиса Татарстана Рустама Минниханова как представителя российской стороны.

Рустам Минниханов уже встретился с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, о чем сообщал «Татар-информ».