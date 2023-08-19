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Минниханов прибыл с рабочим визитом в Венгрию
Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Венгрию, где примет участие в мероприятиях по случаю государственного праздника – Дня святого Иштвана, который считается днем основания венгерского государства. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
В международном аэропорту Будапешта Минниханова встретил Глава Администрации Премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш и Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Венгрии Евгений Станиславов.
Раис Татарстана планирует встретиться с представителями руководства Венгрии для обсуждения перспектив сотрудничества, а также посетить мероприятия в рамках государственного праздника. Как сообщает пресс-служба венгерского МИД, в Будапешт по этому случаю прибудет ряд лидеров государств, в частности Узбекистана, Азербайджана, Киргизии, Туркменистана.
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