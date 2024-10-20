Милорад Додик: Будем активно работать над расширением сотрудничества с БРИКС

Президент Республики Сербской Милорад Додик

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Прибывший в Казань для участия в саммите БРИКС Президент Республики Сербской (энтитета в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик выразил готовность работать над расширением сотрудничества с организацией. Он заявил об этом в разговоре с журналистами в ходе посещения выставки «Сделано в Татарстане», сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Политик назвал БРИКС межгосударственным объединением, которое поддерживает стабильность и мир, уважая права других и не вмешиваясь во внутренние дела друг друга.

«Это альтернатива существующей системе миропорядка. В этот союз без какого-либо давления, желая справедливости и мира, могут вступить другие государства», — поделился Додик своим видением организации.

У лидера Республики Сербской спросили, видит ли он свою страну (Милорад Додик возглавляет лишь одну из составных частей Боснии и Герцеговины — прим. Т-и) в составе БРИКС.

Он ответил, что многие страны изучают формы расширения контактов и сотрудничества с этим объединением. «Я думаю, что мы тоже будем активно работать над решением этого вопроса», — подчеркнул Президент Республики Сербской.

Милорад Додик прибыл в Казань сегодня и встретился с Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Стороны подписали план мероприятий на 2024–2026 годы по реализации протокола между Республикой Татарстан и Республикой Сербской о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве. Позднее Президент РС осмотрел выставку «Сделано в Татарстане».

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем подтвердили представители 33 государств. Президент РФ Владимир Путин планирует провести в рамках саммита 17 двусторонних встреч. По словам мэра столицы РТ Ильсура Метшина, в эти дни город примет примерно 20 тыс. гостей.