«Миллиард.Татар» и радио «Китап» озвучили стихи татарского суфия XVII века Мавли Колыя

Портал «Миллиард.Татар» и радиостанция «Китап» запустили проект по популяризации средневековой суфийской поэзии Волго-Уралья.

Планируется подготовить аудио- и видео ролики на поэтические тексты из сборников известных поэтов-татар Волго-Уралья. Первым релизом станут стихотворения из сборника «Хикмәте хәким» («Мудрые изречения»), написанные татарским суфием XVII века Мавлей Колыем.

«Мы до сих пор не осознаем масштаб творчества Мавли Колыя. Во-первых, это уникальные стихи, написанные в стиле суфийских поэтов тариката Ясавия. Эта школа была распространена среди тюркских народов. Считается, что благодаря ясавийским шейхам ислам приняла элита Золотой Орды, включая ханов. Ясавийская поэтическая традиция продолжилась и в Казанском ханстве», — рассказал главный редактор проекта «Миллиард.Татар» Арслан Минвалеев.

При оформлении видеоролика для YouTube были использованы картины известного татарского художника Равиля Загидуллина. На языке оригинала суфийские стихи прочитал главный редактор радиостанции «Китап» Алмаз Миргаязов.

Подробнее о проекте можно прочитать на сайте «Миллиард.Татар».