Шамиль Садыков: Мавля Колый по величине личности не уступает Тукаю

В Пестречинском районе состоялась республиканская научно-практическая, историко-краеведческая конференция, посвященная жизни и творческому наследию татарского поэта XVII века Мавли Колыя (Мәүлә Колый). Говоря о масштабе личности поэта, генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков сравнил его с Габдуллой Тукаем.

«После падения Казанского ханства у татарского народа не было государства, правителей, мечетей, а поэт был. Это феноменальное явление. Если Арский район — это родина Тукая, то Пестречинский район — родной край Мавли Колыя. Наш долг — популяризировать наше национально-культурное наследие», — сказал Шамиль Садыков на конференции «Пестречинский район и бассейн реки Меша: от прошлого к настоящему (этнокультурное развитие, традиции и новации)».

Спикер также подчеркнул, что поэт был носителем передовой мысли для своего времени. «Он поднимал актуальные, современные темы. Его творчество — это борьба. В то время даже упоминание татар, мусульман было опасно для жизни. А он творил в эту пору. Жители села знали его творчество. Его мудрые высказывания, цитаты из его стихов передавались из уст в уста», — напомнил генеральный директор АО «Татмедиа».

«Мы берем на себя популяризацию имени и творчества Мавли Колыя, потому что он большая фигура для всего тюркского мира. Если бы не было его, кто знает, может быть, не было бы и Тукая? Личность Мавли Колыя — большое достояние для татарской нации. Нам еще предстоит подробно изучить его наследие», — подчеркнул он.

Шамиль Садыков также отметил важность сохранения и развития малой родины поэта. «Таких районов, как Пестречинский, где еще живы деревни с тысячелетней историей, в республике единицы. Одна из них — село Чита, родная деревня Мавли Колыя. Руководитель района мечтает возвеличить имя поэта на республиканском уровне. Татарская история, культурная жизнь возрождаются здесь. Я надеюсь, результаты будут», — резюмировал он.