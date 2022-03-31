Ученые из 12 регионов России приедут в Татарстан для изучения творчества Мавли Колыя

1 апреля в селе Новое Шигалеево Пестречинского района откроется научно-практическая конференция, посвященная жизни и творчеству татарского поэта XVII века Мавли Колыя. На конференцию приглашены более ста ученых и краеведов из Татарстана и регионов России.

«Приедут историки, краеведы, литературоведы из 12 регионов России, а также 24 районов Татарстана. Мы получили 150 заявок от желающих выступить с докладом», — рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» председатель Общества татарских краеведов Альберт Бурханов.

В рамках конференции запланированы заложение основания будущей стелы-памятника поэту, а также экскурсия по селу. Стела высотой шесть метров будет установлена летом.

Выступления, прозвучавшие в конференции, планируется издать в виде научного сборника.

«В сборник войдут материалы по истории Пестречинского района, природе края, по истории деревень. Также расскажем об известных деятелях — уроженцах Пестречинского района, о музеях и образовании в районе. Самый большой раздел с обширной информацией будет отдан творчеству и жизни поэта Мавли Колыя. В приложение включим предложения жителей сел Чита и Шали, а также резолюцию конференции», — поделился Альберт Бурханов.