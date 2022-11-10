Территорию у будущей стелы Мавля Колыю в Пестречинском районе украсят более ста деревьев

В селе Чита Пестречинского района Татарстана рядом с будущей стелой в честь татарского поэта-суфия XVII века, писавшего под псевдонимом Мавля Колый, начали высаживать деревья.

Как уточнили «Татар-информу» в администрации района, к запланированному озеленению на территории у будущей стелы приступили сегодня, а незадолго до этого был залит фундамент — основание будущего памятника.

Силами местных жителей здесь сажают рябины и липы. Более 100 деревьев украсят эту территорию.

Мавля Колый внес значительный вклад в духовную жизнь Заказанья, Юго-Восточного и Восточного Татарстана и других регионов Поволжья и Урала, стран мусульманского Востока и Евразии. Точное место рождения поэта неизвестно.

Согласно некоторым данным, будущий религиозный деятель появился на свет именно в селе Чита, по другим — в селе Кулаево. Детали его биографии ученые восстанавливают по произведениям, так как никаких документов не сохранилось.

Первого апреля в Пестречинском районе состоялась всероссийская конференция, посвященная Мавле Колыю. В этот же день была заложена капсула с посланием потомкам в месте строительства будущей стелы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мечети в селе Чита присвоят имя татарского философа и поэта Мавли Колыя.

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ.