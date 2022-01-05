МИД РФ: В Казахстане нет пострадавших российских граждан

За развитием ситуации в Казахстане Россия внимательно следит, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

На данный момент сведений о российских гражданах, пострадавших в республике, нет.

«Внимательно следим за развитием ситуации в Казахстане. Данных о пострадавших российских гражданах нет», — пояснили в министерстве.

Комендатура города заявляет, что правоохранительные органы Алма-Аты продолжают обеспечивать правопорядок и ведут борьбу с экстремизмом в мегаполисе. Жителей просят пока не посещать общественные места.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в центре Алма-Аты начались столкновения протестующих с полицией.

В начале года жители Жанаозена и Актау (нефтедобывающая Мангистауская область на западе страны) вышли на несанкционированные митинги. Они протестуют против двукратного увеличения стоимости сжиженного нефтяного газа. Правительственная комиссия пообещала снизить цену на газ. Накануне Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением. Он призвал жителей не поддаваться на внутренние и внешние провокации и проявить благоразумие.