Столкновения протестующих с полицией начались в центре Алма-Аты

Столкновения митингующих и полиции происходят в центре Алма-Аты. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Протестующие захватили и избили нескольких силовиков, уточняет он.

На подступах к центру города полицейские остановили несколько сотен митингующих, которые вооружены дубинками. Сотрудники полиции начали применять спецсредства, в том числе светошумовые гранаты.

В начале года жители Жанаозена и Актау (нефтедобывающая Мангистауская область на западе страны) вышли на несанкционированные митинги. Они протестуют против двукратного увеличения стоимости сжиженного нефтяного газа. Правительственная комиссия пообещала снизить цену на газ. Накануне Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением. Он призвал жителей не поддаваться на внутренние и внешние провокации и проявить благоразумие.