МИД РФ: Россия готовит ответ на причастность Британии к теракту в Черном море

Министерство иностранных дел России прорабатывает практические шаги в связи с причастностью Британии к террористической атаке на Севастополь и обучению украинских военных, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Об участии Великобритании в подготовке теракта сообщило Минобороны РФ, напомнила Захарова. Кроме того, российские военные сообщили, что располагают информацией о причастности спецслужб Великобритании также к серии взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море.

«Россия неоднократно выступала за проведение совместного расследования этих терактов. Соответствующие предложения были направлены правительствам Дании, Швеции и Германии. То, что западные страны отказались от этого предложения, подтверждает: им есть, что скрывать. Теперь мы понимаем, что именно они скрывают», – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Напомним, Минобороны Великобритании заявило о своей непричастности к подрыву газопроводов, назвав это «выдумкой» Москвы.

Сегодня утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что стоящие в Севастопольской бухте корабли подверглись атаке беспилотников. В Минобороны РФ заявили о теракте, в котором задействовали девять летательных и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В результате атаки незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная.

На фоне теракта сегодня вечером также стало известно, что Россия выходит из «продуктовой сделки», ппозволявшей вывозить зерно из украинских портов по «зерновому коридору».