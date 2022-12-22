Песков ответил на упрек Пашиняна в бездействии российских миротворцев в Карабахе

Российские миротворцы в Карабахе действуют в соответствии с духом и буквой соглашений, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о невыполнении Россией соглашения по Карабаху.

«Российские миротворцы делают все возможное для того, чтобы обеспечивать порядок и спокойствие на тех территориях, на которых они работают. И действуют они исключительно в соответствии с духом и буквой тех соответствующих документов, которые были подписаны между странами. Мы, безусловно, с нашими армянскими коллегами и союзниками продолжим обсуждение этой темы», – цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, ранее Пашинян упрекнул Россию в том, что российский миротворческий контингент не выполняет в Нагорном Карабахе свои функции по заявлению от 9 ноября 2020 года. Он также сообщил о нехватке продовольствия на фоне блокировки Лачинского коридора, заблокированного 12 декабря группой неизвестных из Азербайджана, представившихся экоактивистами.