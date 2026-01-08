МИД РФ призвал США не препятствовать возвращению россиян с танкера «Маринера» на родину

МИД России выразил серьезную обеспокоенность в связи с силовым захватом нефтяного танкера «Маринера» вооруженными силами США и призвал Вашингтон немедленно прекратить незаконные действия, а также не мешать возвращению российских граждан из состава экипажа на родину. Официальное заявление опубликовано на сайте ведомства.

Инцидент произошел 7 января в международных водах Северной Атлантики. Танкер «Маринера», получивший 24 декабря временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации, осуществлял мирный проход и следовал в один из российских портов. В МИД подчеркнули, что американская сторона была заблаговременно и официально проинформирована о российской принадлежности судна и его гражданском мирном статусе.

В ведомстве напомнили, что международное морское право предусматривает в открытом море исключительную юрисдикцию государства флага, а остановка и досмотр судна возможны лишь по строго ограниченному перечню оснований, которые к «Маринере» неприменимы. При этом Россия не только не давала согласия на действия США, но и ранее направляла официальный протест в связи с преследованием танкера кораблем Береговой охраны США.

«В этих условиях высадка американских военных на мирное судно в открытом море и его фактический захват, а также пленение экипажа невозможно истолковать иначе как грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства», – заявили в МИД России.

В министерстве указали, что действия США поставили под угрозу жизнь и здоровье членов экипажа, в который входят граждане нескольких государств, а также создали риски для экологической безопасности региона. Российская сторона также назвала «категорически неприемлемыми» угрозы судебного преследования членов экипажа под «абсурдными предлогами».

МИД отверг ссылки США на национальное «санкционное законодательство», подчеркнув, что односторонние ограничительные меры не имеют международной легитимности и не могут служить основанием для захвата судов в открытом море.

«Решительно отвергаем подобные неоколониальные замашки», – заявили в ведомстве.

Российская сторона предупредила, что произошедшее может привести к росту военно-политической напряженности и снижению порога применения силы против мирного судоходства.

«Призываем Вашингтон вернуться к соблюдению основополагающих норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия в отношении "Маринеры"», – подчеркнули в МИД.

В министерстве также повторили требование «обеспечить гуманное и достойное обращение с находящимися на борту танкера в составе экипажа российскими гражданами, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину».