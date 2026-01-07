СМИ: Россия направила подлодку к преследуемому США танкеру

Россия направила подводную лодку и ряд других кораблей к преследуемому Береговой охраной США танкеру, который сменил флаг с панамского на российский, а название – с Bella 1 на Marinera. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Изначально танкер шел под флагом Панамы в Венесуэлу. При этом, по мнению властей Соединенных Штатов, он участвует в перевозках иранской нефти, которая находится под американскими санкциями. За это еще в 2024 году корабль попал в санкционный список.

Береговая охрана США 20 декабря попыталась задержать Bella 1 у берегов Венесуэлы, однако судно уклонилось от досмотра и направилось на север, в открытый океан.

Корабль Береговой охраны отправился в погоню, но танкер сменил название и под новым именем появился в российском реестре судов, а экипаж нарисовал на борту флаг РФ.

По информации газеты The New York Times, Россия официально потребовала от США прекратить преследование судна, но Штаты продолжают наблюдать за ним.

«Вот уже несколько дней за «Маринерой» следует корабль Береговой охраны США, хотя от американского побережья наше судно отделяют около 4 тыс. километров», – отметили в Министерстве иностранных дел РФ.

Ранее телеканал CBS News рассказал со ссылкой на двух осведомленных о ситуации американских чиновников, что операция по захвату танкера может начаться уже на этой неделе, но окончательное решение пока не принято.

По данным британской газеты Times, в сторону судна с аэродрома в Великобритании вылетали американский разведывательный самолет P-8 Poseidon и два истребителя королевских ВВС.

До этого морские пехотинцы США и бойцы Сил специальных операций совместно с Береговой охраной захватили покинувший один из венесуэльских портов танкер The Skipper, зарегистрированный в Гайане.