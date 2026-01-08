news_header_top
Политика 8 января 2026 12:52

МИД КНР назвал захват танкера «Маринер» Штатами нарушением международного права

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин назвала действия американских военных по задержанию иностранных судов нарушением международного права.

«Произвольное задержание Соединенными Штатами судов других стран в международных водах является серьезным нарушением международного права», – подчеркнула дипломат на брифинге, комментируя ситуацию с танкером «Маринер». Ее слова приводит РИА Новости.

Как отметила официальный представитель МИД КНР, Пекин выступает против любых действий, которые угрожают суверенитету и безопасности других государств.

Инцидент произошел в Северной Атлантике накануне. ВМС США высадились на борт танкера «Маринер», после чего связь с судном была утеряна. Танкер получил временное разрешение на плавание под российским флагом 24 декабря.

