Российский танкер «Маринера», задержанный США, вероятно, направится в британские воды

Российский нефтяной танкер «Маринера» после захвата военнослужащими США, скорее всего, будет направлен в территориальные воды Великобритании. Об этом сообщает «ТАСС», ссылаясь на «Reuters».

Ранее Европейское командование ВС США опубликовало заявление о проведении операции по задержанию танкера в Атлантическом океане. Операция осуществлялась совместно с Министерством юстиции и Министерством внутренней безопасности США при координации с Пентагоном.

Министр обороны США Пит Хегсет связал задержание «Маринеры» с блокадой поставок венесуэльской нефти.

Позднее Министерство обороны Великобритании сообщило, что Лондон оказал содействие по просьбе Вашингтона. Великобритания предоставила авиабазы ВВС США и задействовала разведывательные самолеты для мониторинга танкера.

По данным «Marine Traffic», на которые ссылается «The i Paper», задержание произошло примерно в 200 км к юго-востоку от побережья Исландии. Издание «The Times» отмечает, что в многодневной операции также участвовали воздушные силы Франции и Ирландии.