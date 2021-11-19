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Ру Тат
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Общество
19 ноября 2021  18:30

Беларусь увеличила количество бригад скорой помощи на границе с Польшей

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Количество дежурных бригад скорой помощи у границы с Польшей было увеличено до двух, сообщает Минздрав Белоруссии в своем Telegram-канале. 

«В связи с возросшим количеством обращающихся за консультативной помощью иностранных граждан, которые сейчас размещены в торгово-логистическом центре на белорусско-польской границе, принято решение о дежурстве двух бригад скорой медицинской помощи», — написало ведомство.

Последние месяцы Польша и Литва начали сообщать о большом количестве незаконных мигрантов на границе с Беларусью. Начиная с 8 ноября ситуация с беженцами, намеренными попасть на территорию ЕС, обострилась.

Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока, включая женщин и детей, разбили лагерь на приграничной территории. Они не прекращают попытки прорваться через заграждение, чтобы попасть на территорию ЕС.

Польские власти были вынуждены направить около 16 тыс. солдат для охраны своей границы. Варшава также обвинила Минск в «массированной гибридной атаке».

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что иракские мигранты, покидающие Беларусь, заявили о том, что найдут другой способ попасть на территорию Евросоюза. 

#Беларусь #польша #мигранты
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