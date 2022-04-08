МИД Польши сообщил о высылке из России 45 своих дипломатов

Россия высылает 45 польских дипломатов. Они должны покинуть страну до 13 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Польши.

«Россия выдворяет 45 польских дипломатических и консульских сотрудников», – сообщили в ведомстве.

Решение Правительства РФ стало ответной мерой на высылку из Польши 45 российских дипломатов «за подозрение в шпионаже». РБК ранее отмечал, что, по мнению Варшавы, они работали под прикрытием.

Ранее решение о высылке российских дипломатов приняли также власти Германии и Франции. Кроме того, страны Балтии отозвали своих послов из Москвы.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ответные меры со стороны России будут разрушительными для двусторонних отношений со странами Европы.