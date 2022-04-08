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Политика
8 апреля 2022  18:10

МИД Польши сообщил о высылке из России 45 своих дипломатов

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Россия высылает 45 польских дипломатов. Они должны покинуть страну до 13 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Польши.

«Россия выдворяет 45 польских дипломатических и консульских сотрудников», – сообщили в ведомстве. 

Решение Правительства РФ стало ответной мерой на высылку из Польши 45 российских дипломатов «за подозрение в шпионаже». РБК ранее отмечал, что, по мнению Варшавы, они работали под прикрытием.

Ранее решение о высылке российских дипломатов приняли также власти Германии и Франции. Кроме того, страны Балтии отозвали своих послов из Москвы.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ответные меры со стороны России будут разрушительными для двусторонних отношений со странами Европы.

 

#высылка дипломатов #польша
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